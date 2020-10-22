В Казани у Кремлевской дамбы нашли тело мужчины

Медики констатировали смерть мужчина Фото: Олег УКЛАДОВ

Страшную находку сделали похожие вчера, 21 октября, в 14.30 во время прогулки по Кремлевской дамбе в Вахитовском районе столицы Татарстана. Они увидели, как с моста упал мужчина. Он утонул.

Когда погибшего подняли на поверхность, то медикам осталось только констатировать его смерть, они же обнаружили рану на его теле. По предварительным данным, 40-летний мужчина свел счеты с жизнью таким необычным способом. Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что сначала мужчина нанес себе рану, а затем прыгнул в воду.

По факту трагедии проводится доследственная проверка.