Жители Татарстана чаще всего коронавирусом стали заражаться именно на работе

В Роспотребнадзоре Татарстана это связывают с возвращением работников из осенних отпусков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 21 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила, что жители республики стали чаще заражаться коронавирусом именно на работе.

Так, по ее данным, в сентябре на заражение в быту приходилось 47% от всех инфицированных, а в трудовых коллективах – 44%. В октябре же ситуация поменялась с точностью до наоборот – 33% бытовых случаев и уже 57% случаев заражения на работе.

Любовь Авдонина уверена, что такие изменения произошли из-за того, татарстанцы стали возвращаться в свои трудовые коллективы после осенних отпусков.