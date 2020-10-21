Что это было? "Ак Барс" крупно проиграл в Хабаровске

Фото: ХК "Ак Барс".

Казанский "Ак Барс" потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне. В очередном туре подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Хабаровске у "Амура". Неделю назад эти команды встречались в Казани и "барсы" легко выиграли 4:0. Мало кто ожидал, но "Амур" взял более чем убедительный реванш.

Уже на первый перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу хабаровчан. Отличились Кузнецов, Бутузов и Йордан, который ранее, к слову, играл в "Ак Барсе". В начале второго периода Да Коста отыграл одну шайбу, но до конца второй двадцатиминутки все тот же Йордан и Пьянов сделали счет 5:1.

Исправить ситуацию казанцы так и не смогли. Более того, в третьем периоде хабаровчане довели счет до неприличного. Сперва Йордан оформил хет-трик, а точку в поединке поставил Камалов. 7:1 - крупная победа "Амура".

- Один гол забит, семь пропущено – очень слабо сыграли во всех линиях. Будем думать, что произошло, - прокомментировал разгромное поражение подопечных Дмитрий Квартальнов.