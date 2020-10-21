В Татарстане зафиксированы еще две смерти от коронавируса

Число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 105 случаев. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщил сегодня, 21 октября, Минздрав Татарстана, в регионе в результате патологоанатомической экспертизы были подтверждены еще две смерти пациентов от коронавируса.

Так, в первом случае речь идет о 67-летней женщине, которую доставили в больницу с пневмонией. Ее лечение было осложнено наличием сердечной недостаточности.

Вторая скончавшаяся пациентка – 79-летняя женщина, была сразу госпитализирована с подозрением на коронавирус и с осложненной двусторонней внебольничной пневмонией. Кроме того, у нее имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 105 случаев.