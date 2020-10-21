Роспотребнадзор Татарстана рассматривает новые ограничения для кафе и ресторанов

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Сегодня, 21 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что в республике в связи с коронавирусом в отношении кафе и ресторанов могут ввести новые ограничения. В частности, речь идет о сокращении работы подобных заведений – до 23.00, как уже сделано в ряде российских регионах.

Но здесь, по словам Авдониной, все будет зависеть от самого бизнеса. Она отметила, что, несмотря на рекомендации о заполняемости точек общепита всего на 70%, некоторые бизнесмены все же используют залы своих заведений на 100%. Также были озвучена и новая рекомендация – отказ от использования танцполов.

Как заверила Авдонина, если Роспотребнадзор увидит, что все эти меры не работают, то будет поднят вопрос об их ужесточении.