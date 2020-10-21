В Татарстане из-за гибели на пожаре матери-пенсионерки с дочерью возбудили уголовное дело

В ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за газоснабжение сгоревшего дома. Фото: Иван ПЕТРОВ

Рано утром 21 октября в Чистополе (Татарстан) загорелся частный дом. Огонь заметили соседи, они-то и вызвали пожарных. Они потушили огонь и нашли обгоревшие тела 80-летней пенсионерки и ее 53-летней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- По предварительным данным, газоснабжение в доме было приостановлено из-за неуплаты и женщины пользовались тепловой пушкой, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также сейчас решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Кроме того, в ходе расследования этого уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за газоснабжение дома и обеспечение пожарной безопасности.

Напомним, что по этим моментам сейчас также идет прокурорская проверка.