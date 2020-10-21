Новым главой Тукаевского района Татарстана назначили Айрата Хабибуллина

Фото: пресс-служба Тукаевского района Татарстана

В эту среду, 21 октября, в Тукаевском районе местные депутаты избрали нового главу. Так, район возглавил 45-летний Айрат Хабибуллин, который до этого момента уже занимал данную должность, но с приставкой «и.о». А еще ранее Хабибуллин был первым заместителем главы Тукаевского района.

Напомним, его предшественник Ленар Авзалов, сейчас находится под домашним арестом, он является подозреваемым в деле о махинациях с побелкой деревьев. Как полагает следствие, именно Авзалов уговорил 16 глав сельских поселений пописать нужные ему бумаги. По которым из местного бюджета на счет ООО «Тукай Тепло-Газ» поступило более 1,5 миллионов рублей якобы за проведенную побелку деревьев.