Telegram-канал «Итиль» написал о том, что мэр Казани Ильсур Метшин потребовал от депутатов Казгордумы проявлять инициативу в вопросах стройки в городе

- Гнев мэра пал, в первую очередь, на депутатов от строительного комплекса: Григория Шалымова, Радика Салимгараева и Эмиля Хуснутдинова. Метшина, в частности, заинтересовало, сколько сроков ещё им необходимо занимать в думе, чтобы заняться решением проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, строители и владельцы земельных участков, - пишет канал. - Отдельно он указал на кейс вице-премьера Марата Хуснуллина, который в короткий срок в Москве избавился от бумажной волокиты.

- Давайте быть примером. Не ждите, требуйте от исполкома, от всех. […] Давайте бежать быстро, чтобы не стоять на месте, опережать повестку дня. Мир все придумал. А мы ссылаемся — вот этот закон, вот этот нормативный акт, вот это запрещение, - цитирует мэра канал.