Шестерых жителей Чебоксар будут судить за торговлю людьми и сутенерство

Девушек выпускали из съемных квартир только на вызов на дом к клиенту или в сауну. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Чувашии завершено расследование уголовного дела, состоящее из 49 томов. Так, в скором времени на скамье подсудимых окажутся шесть членов преступного сообщества– двое мужчин и четыре женщины.

Их, в частности, обвиняют в торговле людьми и организации проституции, в том числе и с участием подростков.

Так, по версии следствия, 41-летний фигурант дела создал преступное сообщество, члены которого вплоть до октября 2019 года занимались организацией оказания интим-услуг за деньги на территории Чебоксар. В это «бизнес» обманом и угрозами им удалось вовлечь 50 местных жительниц и жительниц соседнего региона в возрасте от 15 до 47 лет.

Проститутки жили на съемных квартирах и выходили оттуда только на вызов клиенту домой или в сауну. Их всегда сопровождали. К девушкам была даже применена жесткая система штрафов за невыход, появление на работе в пьяном виде, кражу у клиентов и за отказ оказывать им интим-услуги. При этом отказаться от занятия проституцией потерпевшие не могли – их избивали и угрожали расправой.

Также утверждается, что за вербовку девушек и их передачу практически в секс-рабство члены преступного сообщества получали по 5 тысяч рублей.

Кроме того, одного из них - 27-летнего мужчину, будут еще судить и за секс с двумя подростками из числа проституток.

- Его, а также организатора сообщества и их 32-летнюю сообщницу на время следствия поместили под стражу. Остальным злоумышленникам была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, - сообщили в следственном комитете Чувашии.