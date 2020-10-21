В Татарстане по факту гибели на пожаре пенсионерки и ее дочери проводится прокурорская проверка

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Огонь в частном доме на улице Советской в Чистополе заметили сегодня, 21 октября, в 4.40. На место выехали пожарные, там им соседи рассказали, что в доме живут 80-летняя пенсионерка и ее 53-летняя дочь. Криков о помощи никто не слышал.

Во время тушения огня обнаружили останки погибших женщин. К этому моменту стало известно, что из-за долгов по коммунальным платежам в доме, где призошел пожар, отключили газ. Пенсионерка с дочерью вынуждены были согреваться при помощи тепловой пушки.

- Следственными органами проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в прокуратуре Татарстан.

Надзорный орган организовал проверку, в ходе которой даст оценку законности действий ресурсоснабжающей организации в части обоснованности отключения газа, и контрольно-надзорных органов в сфере пожарной безопасности.