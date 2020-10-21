Суд отказался заключать под стражу экс-главу Исполкома Муслюмовского района

Мужчину подозреваемого в мошенничестве освободили прямо в зале суда. Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня, 21 октября, в суде рассматривали ходатайство следствия об избрании меры пресечения для экс-руководителя Исполкома Муслюмовского района Татарстана Ильнура Ахметшина.

Напомним, его заподозрили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, мужчина списал подаренное району имущество, а в действительности же передал его для пользования своим знакомым.

Следователи просили арестовать мужчину на время расследования, но суд не поддержал это ходатайство. Ахметшин остался на свободе,правда, под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в прокуратуре Татарстана.