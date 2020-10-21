Прокуратура заинтересовалась отсутствием горячего питания в школе №51 Набережных Челнов

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В соцсетях Набережных Челнов появилось сообщение от родителей учеников средней школы №51. Они пожаловались, что уже вторую неделю в школе отсутствует горячее питание, детей кормят только завтраком.

- Говорят поломка на предприятии Школьное питание, хотя в другие школы питание проступает в полном объеме. Дети ходят на двойные тренировки в 7:00 и 14:30, плюс учеба, - пишет автор поста (стиль и орфография сохранены - Ред.).

Это сообщение и стало поводом для проведения в указанной школе прокурорской проверки. Отметим, что ситуация с питанием детей в школах находится на контроле президента Татарстана Рустама Минниханова.