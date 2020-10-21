Борис Листов: «Российский АПК стал эффективной и рентабельной отраслью экономики»

За 20 лет работы Россельхозбанк поддержал более 5,2 тысяч проектов в сфере АПК, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной отрасли, заявил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов во время рабочей встречи с Президентом Российский Федерации Владимиром Путиным.

В ходе встречи с Президентом России, Председатель правления РСХБ Борис Листов также рассказал об исполнении банком задач по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Россельхозбанк является безусловным лидером по финансированию агропромышленного комплекса и играет системообразующую роль в национальной экономике.

Россельхозбанк продолжает активную работу по своей приоритетной специализации – развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий страны, подчеркнул Борис Листов.

- Если подводить итоги 2019 года, то в первую очередь хотелось бы сказать, что сегодня каждый третий кредитный рубль в АПК получен от Россельхозбанка. И за 20 лет мы поддержали более 5 200 инвестиционных проектов, а в отдельных сегментах, как, например, тепличное овощеводство, мы являемся основным банком-кредиторов, то есть, по сути, формируем развитие этой подотрасли АПК. Это не только цифры, это конкретные результаты, ощутимые в масштабах всех страны, - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Поддержка экспортеров сельскохозяйственной продукции остается одной из приоритетных задач для Россельхозбанка. В 2019 году банк направил на поддержку экспорта сельхозпродукции на 22% больше, чем годом ранее. Рост льготного кредитования составил 20%, объем выдачи кредитов гражданам, проживающих в сельских территориях, увеличился на 13%.

Говоря об итогах работы за 8 месяцев 2020 года, Борис Листов отметил, что большой прирост дали показатели кредитования именно АПК. Выдача льготных кредитов АПК выросла на 47%, выдача кредитов на сезонные работы увеличилась на 35%. Кредитная поддержка агропромышленного сектора также дала рост на 29%.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.