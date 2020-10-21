Новым руководителем Исполкома Казани назначили Рустема Гафарова

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Сегодня, 21 октября, на сессии Казгордумы депутаты одобрили кандидатуру на пост руковоителя Исполкома города. Им стал 55-летний Рустем Гафаровов, который до этого занимал должность заместителя своего нынешнего предшественника и занимался вопросами социальной сферы и гражданской защиты.

Напомним Денис Калинкин покинул пост руководителя Исполкома Казани и его кресло было свободно с 21 сентября 2020 года. Тогда был объявлен открытый конкурс на замещение данной должности.

В финал прошли Гафаров и первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани Ильсур Хисматуллин.

Новый руководитель Исполкома города после своего избрания заявил, что планирует уделить особое внимание на повышение качества жизни горожан и создать условия для их самореализации.