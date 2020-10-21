Житель Йошкар-Олы на руках вынес из горящей квартиры 85-летнего соседа

Молодой человек смог в едком дыму найти пенсионера и спасти его. Фото: МЧС Марий Эл

Тревогу о пожаре в пятиэтажке на улице Анциферова в Йошкар-Оле подняла живущая там молодая пара. Они заметили, как из квартиры соседа идет едкий дым. Пока девушка вызывала пожарных, ее молодой человек поспешил на поспешил на помощь. Он знал, что в той квартире проживает 85-летний мужчина. Парень выломал дверь подручными средствами и в едком дыму нашел пенсионера. Он сумел вынести на руках пожилого соседа на лестничную площадку.

- Как позже сообщили медики - помощь подоспела вовремя, 85-летний пострадавший успел получить отравление продуктами горения. Выжил он благодаря помощи молодого соседа, - сообщили в МЧС Марий Эл. -

Прибывшие на место происшествия пожарные сумели быстро ликвидировать возгорание и предотвратить переход огня на квартиры соседей, а также помогли выйти на свежий воздух жильцам верхнего этажа.

По предварительным данным, пожар начался из-за сломанного телевизора. Огонь уничтожил имущество, закоптилась стена и внутренняя отделка квартиры.