За сутки в Татарстане выявили 44 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в республике диагноз COVID-19 был поставлен 7 943 людям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на 21 октября в Татарстане было выявлено 44 новых случаев коронавируса. 2 из них завозные, а 42 – контактные. При этом госпитализация понадобилась 9 инфицированным. Большая часть из выявленных случаев приходится на людей в возрасте от 30 до 50 лет – 23 человека. Львиная доля зараженных по-прежнему фиксируется именно в Казани. В этот раз это 29 человек. Сообщает Минздрав Татарстана.

Также в ведомстве подсчитали, что с начала пандемии в республике диагноз COVID-19 был поставлен 7 943 людям, из которых на сегодня выздоровели 6 803, а скончались 103 человека.