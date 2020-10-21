В Татарстане ревнивый пенсионер после попытки задушить супругу свел счеты с жизнью

По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедия в стиле "Отелло" произошла в 8.30 во вторник, 20 октября, в селе Кня-Баш Кукморского района республики. Местный житель - ранее судимый 61-летний мужчина, приревновал свою 54-летнюю жену-пенсионерку. Он набросился на женщину и начал душить. Но довести начатое до завершения не смог, и пострадавшую увезли в Кукморскую ЦРБ, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

Сам злоумышленник, поняв, что натворил, решил добровольно свести счеты с жизнью. Его тело позже обнаружили в гараже на участке.

По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.