В Чувашии зеки изготовили памятник "скорой"

В Чувашии появится памятник "скорой" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Цивильске 23 октября в День автомобилиста откроется необычный памятник. Там на постаменте возле подстанции "скорой медпомощи" водрузят первый автомобиль "03".

- Символ экстренной медицинской службы – машина, которая проносится по дороге под рев сирены и проблески маячков. Невозможно представить себе бригаду скорой помощи без водителя автомобиля, - сообщили в минздраве Чувашии. - Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная работа "скорой".

Сам памятник изготовили заключенные в ИК, расположенной в Цивильске.

Как сообщили в минздраве республики, за последние четыре года автопарк скорой медицинской помощи обновился на 189 автомобилей.