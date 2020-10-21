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В Чувашии зеки изготовили памятник "скорой"

Церемония открытия пройдет 23 октября
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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В Чувашии появится памятник "скорой"

В Чувашии появится памятник "скорой"

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Цивильске 23 октября в День автомобилиста откроется необычный памятник. Там на постаменте возле подстанции "скорой медпомощи" водрузят первый автомобиль "03".

- Символ экстренной медицинской службы – машина, которая проносится по дороге под рев сирены и проблески маячков. Невозможно представить себе бригаду скорой помощи без водителя автомобиля, - сообщили в минздраве Чувашии. - Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная работа "скорой".

Сам памятник изготовили заключенные в ИК, расположенной в Цивильске.

Как сообщили в минздраве республики, за последние четыре года автопарк скорой медицинской помощи обновился на 189 автомобилей.