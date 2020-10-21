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В Татарстане во время пожара погибли мать-пенсионерка и ее дочь

Причины пожара выясняют в МЧС республики
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частном деревянном доме на улице Советской в Чистополе начался 21 октября в 4.21. Возгорание заметили поздно, и к приезду пожарных дом полыхал по всей площади.

Криков о помощи никто не слышал, но соседи сообщили, что в доме могут находиться 80-летняя мать и ее 53-летняя дочь. Их тела были обнаружены во время тушения огня. Пламя сумели быстро потушить, но строение сильно пострадало.

- Общая площадь пожара превысила 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.

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