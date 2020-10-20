В Казани только за один день в общественном транспорте было выявлено 35 пассажиров без масок

Фото: Комитет по транспорту Казани

В столице Татарстана продолжаются рейды в общественном транспорте на предмет соблюдения масочного режима. Так, только за один день было выявлено 35 пассажиров – нарушителей. Только одному из них пришлось покинуть салон, остальные тут же надели средства индивидуально защиты.

- Наличие масок проверялось в автобусах, трамваях и троллейбусах, всего было проверено 358 единиц общественного транспорта и 30 остановок. Всего на маршруты вышли 18 мобильных групп проверяющих, - сообщили в комитете по транспорту Казани.

Там отмечают, что чаще всего масочный нарушают студенты и матери с малолетними детьми. Последние думают, что на ребенка не нужно надевать медицинскую маску.