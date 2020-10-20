20 октября Минздрав Татарстана сообщил еще о двух смертях от коронавируса

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 октября, пресс-служба Минздрава Татарстана сообщила о еще двух смертях от коронавируса. Так, в республике в стационаре инфекционного профиля скончался 77-летний мужчина. Его в медучреждение доставили с внебольничной двусторонней вирусной пневмонией.

Еще один пациент скончался в инфекционном госпитале. У 65-летнего мужчины помимо внебольничной двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, также имелись хронические заболевания.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Таким образом, с начала пандемии в республике, по данным ведомства, от коронавируса скончались уже 103 человека.