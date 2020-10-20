Экс-главбуха Минспорта Чувашии за растрату приговорили к штрафу

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В Чувашии вынесли приговор для экс-начальника финансово-экономического отдела – главбуха Минспорта региона. Женщину признали виновной в "Растрате, совершенной с использованием служебного положения".

- Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Во время следствия и суда было доказано, что с декабря 2017 года по март 2019 года тогда еще действующий главбух ведомства лично подписывала документы, благодаря которым получала из бюджета возмещение своих личных расходов на сотовую связь. По подсчетам экспертов, за эти два года бюджету Чувашии был причинен ущерб на общую сумму более 23 тысяч рублей.