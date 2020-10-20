За сутки в Татарстане коронавирус выявлен еще у 43 человек

Госпитализация понадобилась только одному человеку. Фото: Пресс-служба президента РТ

Согласно данным Минздрава Татарстана на 20 октября, за последние сутки в регионе было выявлено 43 новых зараженных коронавирусом. Из них госпитализирован только один человек. Большая часть выявленных инфицированных проживают именно в Казани – 29 человек.

Таким образом, в Татарстане с начала пандемии было зафиксировано 7 899 случаев заражения COVID-19. За этот период болезнь смогли победить 6 756 человек, в том числе 15 за прошедшие сутки. Скончался же из-за инфекции 101 человек.