В Йошкар-Оле раскрыли убийство 31-летней женщины, которая считалась пропавшей без вести

В скором времени свое решение по нему вынесет суд. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В столице Марий Эл завершено расследование дела об убийстве без вести пропавшей женщины.

- В ближайшее время данное дело рассмотрит суд, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

Как следует из его материалов, 3 августа в полицию Йошкар-Олы поступило заявление от родственников 31-летней местной жительницы. Она пропала по дороге домой с работы. На звонки не отвечала, да и на работу обратно в итоге не вернулась.

На розыск пропавшей отправились сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Вскоре стало известно, что к исчезновению женщины может быть причастен ее 26-летний сожитель.

Мужчину задержали, долго отпираться он не стал и 9 августа показал место, где спрятал тело подруги. В отношении его возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Кража с причинением значительного ущерба".

По версии следствия, мужчина напал на свою сожительницу вечером 3 августа. До этого он встретил ее после работы. Пара зашла в лес прогуляться, но там поссорилась. В гневе злоумышленник задушил свою жертву, обыскал ее сумочку, забрал из нее 10 тысяч рублей и телефон, а тело спрятал.