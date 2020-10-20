В эропорту Казани у пассажирки летевшей в Турцию таможня изъяла шкуру медведя

Фото: Татарстанская таможня

Интересную находку сделали сотрудники Татарстанской таможни, просвечивая багаж одной из пассажирок самолета "Казань-Анталья". Среди одежды женщины они увидели нечто странное. Багаж попросили распаковать. Оказалось пассажирка хотела увезти в Турцию настоящую шкуру медведя.

Таможенники посчитали, что останки животного пытались перевезти через границу незаконно, незадекларировав и не уплачивая пошлины. Шкуру изъяли, отправили ее на экспертизу.

- Эксперты определят вид и название животного, из которого изготовлен предмет, а также установят возможную принадлежность зверя к охраняемым видам, - сообщили в Татарстанской таможне. - Дальнейшие решения таможенного органа по товару будут приняты по результатам исследования.