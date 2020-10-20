Стало известно, когда в Казани откроется самый большой ТЦ в Татарстане

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Открытие, как некогда было заявлено, самого большого в Татарстане торгового центра было ранее запланировано на август 2020 года. Но пандемия коронавируса и тут внесла свои коррективы, озвученные сроки пришлось сместить.

Теперь же называется новое время открытия ТЦ на улице Павлюхина в Казани. Так, технический «прогон» запланирован на ноябрь. Массового же посетителя туда пустят только в декабре, ссылаясь на застройщика сообщает «Реальное время».

Напомним, данный торговый центр имеет площадь 137 тысяч квадратных метров. В нем расположены не только подземная парковка, магазины, кинотеатр и фудкорт, но зоны для семейного отдыха. Еще до открытия перед зданием запустили фонтан.