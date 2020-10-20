"Мы никогда не были друзьями": Полузащитник "Рубина" рассказал о конфликтах с Дзюбой

Фото: ФК "Рубин".

Бывший футболист "Зенита" Олег Шатов, ныне выступающий за "Рубин", рассказал о своих отношениях с бывшим партнером по питерскому клубу и капитаном сборной России Артемом Дзюбой. По его словам, у них случались конфликты.

- Мы никогда не были с ним друзьями. Я очень уважаю его как спортсмена - за характер и тот путь, который он прошел. И в Томске, и в "Ростове", когда он был не нужен "Спартаку". Вспомним и ситуацию в "Зените" при Манчини, когда нас обоих убрали из команды. Но в жизненном плане мы с ним не сходимся, поэтому не общаемся. Были конфликты? Конечно. И это нормально. Мы не враги, не пылесосим друг друга, не поливаем грязью, но мы два разных человека. Он считает, что вот так нельзя поступить в одной ситуации, я же считаю, что можно. И наоборот. Обойдусь без примеров, зачем выносить на публику личные разговоры? Тем более, когда мы были на эмоциях, - цитирует Шатова sport24.ru.