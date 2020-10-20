В Набережных Челнах за "побег" малышей из детсада наказали воспитателей

По данному факту прокуратура провела проверку.

22 сентября 1,5 годовалых мальчика и девочку на парковке во дворе детсада "Счастливое детство" в Набережных Челнах обнаружили случайные прохожие. Они завели их обратно в дошкольное учреждения и передали на руки воспитателям.

Этим фактом и заинтересовались в прокуратуре города. Ее сотрудники провели проверку и выяснили, что при подготовке к утренней прогулке воспитатели оставили детей без присмотра. Вот мальчик и девочка самовольно ушли гулять в легкой одежде.

- Дети не пострадали, продолжают посещать образовательную организацию, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Родители никаких претензий к детскому саду не предъявляли.

Но надзорный орган все равно внес соответствующее представление в адрес заведующей детсадом, и потребовал привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. В итоге за "побег" детей были наказаны два воспитателя - им объявили выговоры.