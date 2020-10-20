"Хорошо, что довели игру до победы без нервотрепки": "Ак Барс" обыграл "Сибирь", забив 3 гола в первом периоде

Фото: ХК "Ак Барс".

На выездную серию "Ак Барс" отправился все еще не в оптимальном составе. Так, в заявке по-прежнему отсутствуют Викстрандт, Доус и Зарипов, а также оба основных вратаря - Билялов и Рейдеборн. В игре с "Сибирью"Дмитрий Квартальнов поставил в основу Амира Мифтахова, который смог оформить "сухарь" в матче с "Амуром".

Впрочем, героем игры в Новосибирске стал не он. По сути, казанцы решили исход матча еще в первом периоде. Сперва Педан открыл счет, а следом Петров оформил дубль, сделав счет 3:0.

Во втором периоде Пуустинен отыграл одну шайбу, но на большее "Сибирь" не хватило. В итоге 3:1 - победа "Ак Барса".

– Конечно, мы довольны победой. "Сибирь" хотела выиграть, нам удалось хорошее начало, забили. Был гандикап в три шайбы, хорошо, что довели игру до логического завершения, до победы без нервотрепки. Поездка только начинается, мы это понимали. Не отступали от игры. В моменте с пропущенным голом надо было просто доиграть. А у нас Яруллин вышел со скамейки, и мы пошли забивать. У нас есть много вещей, которые нам надо улучшать, - прокомментировал исход матча главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.