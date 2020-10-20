В Чебоксарах из окна 13-го этажа выпал ребенок

Медикам осталось только констатировать гибели малыша Фото: Олег УКЛАДОВ

Страшная трагедия произошла вчера, 19 октября, в 19.50 в микрорайоне Новый Город столицы Чувашии. На Чебоксарском проспекте в одной из высоток из окна 13-го этажа выпал трехлетний малыш. Шансов выжить у него не было - приехавшие медики констатировали гибель ребенка.

По данному факту следствие проводит проверку - где в момент происшествия находились взрослые, как была обеспечена безопасность несовершеннолетнего. По результатам этой проверки будет дана надлежащая оценка действия тех, кто должен был осуществлять безопасность ребенка.

Как сообщили в СУ СКР Чувашии, с начала года из окон многоэтажен выпали и погибли шестеро детей.