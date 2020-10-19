В Ульяновской области недельный эпидпорог по ОРВИ среди людей от 15 лет и старше превышен на 258,4%

При этом в том же Ульяновске снизилось количество госпитализированных в связи с ОРВИ – на 40%. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Как подсчитали в Роспотребнадзоре Ульяновской области, в регионе по итогам 42 недели 2020 года было зарегистрировано 10 085 случаев ОРВИ.

- Недельный эпидемический порог по совокупному населению превышен на 24,7%. По сравнению с предыдущей 41 неделей заболеваемость выросла на 0,84%, - сообщили в управлении.

При этом в возрастной группе от 15 лет и старше недельный эпидпорог по ОРВИ превышен на 258,4 %.

Отмечается также, что на прошлой неделе только в Ульяновске было зафиксировано 8 258 заболевших – превышение эпидпорога на 40,9%. Правда, если сравнить с предыдущей неделей, то заболеваемость в городе снизилась на 0,16%. Снизилось и количество госпитализированных в связи с ОРВИ – на 40%.