Ушли на больничный: в поликлиниках Татарстана зарегистрирован дефицит врачей

Сложности с наличием медицинских кадров зафиксированы только в поликлиниках. Фото: Александр ГЛУЗ

В поликлиниках Татарстана наблюдаются очереди. При чем причина здесь не только в сезонном росте ОРВИ среди простого населения, но и среди самих врачей.

Как сообщил 19 октября на пресс-конференции зам главы Минздрава республики Владимир Жаворонков, речь тут не идет об инфекционных госпиталях. Сложности с наличием медицинских кадров зафиксированы только в поликлиниках – врачи тоже уходят на больничный. При этом, по словам Жаворонкова, ситуация в Татарстане все равно остается контролируемой.

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