МВД Татарстана прокомментировало сообщение о «волонтерах», раздающих медицинские маски с наркотиками

Якобы при их примерке человек теряет сознание. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Татарстане в соцсетях и мессенджерах начали появляться сообщения о том, что неизвестные ходят по квартирам представляются волонтерами и раздают гражданам медицинские маски, которые пропитаны наркотиком. При примерке их человек вдыхает пары и теряет сознание, в этот момент якобы и происходит ограбление.

- Данная информация не соответствует действительности. Распространяемое «сообщение» имеет все признаки феи ка: нет ссылки на источник информации; конкретного указания населенного пункта, где это происходило; в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщении посеять панику, - сообщили в МВД Татарстана. - Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщении в чатах.

Там также предупреждают, что за распространение недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, грозит административная ответственность. Предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей .