В Казани инвалид на коляске попал под колеса иномарки

Фото: pixabay.com

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 октября в 22.05 на улице Фучика в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 53-летний водитель легковушки "Дэу Джентра" наехал на 41-летнего инвалида. Тот на коляске пересекал оживленную магистраль в неустановленном для этого месте. При этом пешеходный переход был в зоне видимости.

- В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

В соцсетях интернет-пользователи отмечают, что, скорее всего, инвалид на коляске не пересекал дорогу, а попрошайничал у проезжающих мимо автолюбителей.