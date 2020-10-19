Детсады, школа и жилые дома: где именно почти на сутки отключат воду в Советском районе Казани

Воду отключат с 9.00 20 октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за этих работ с 9.00 20 октября до 6.00 21 октября воду отключат по следующим адресам: ул.Александра Курынова, 6 корп.1 и корп.2, 11 корп.1 и корп.2, 8 (детсад №115), 11а (школа №184), а также в строящихся домах №№15/1, 15/3, 15/4, ул.Рашида Нежметдинова, 2, ул.Натана Рахлина, 3, 5, 7, 7б, 7 корп.2, 13, 13 корп.1 и корп.2, 11 (детсад №177), строящиеся дома №№16/1, 16/2, 16/3.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, МУП «Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой по заявкам, которые будут приниматься по телефону: +7(843)231-62-60.