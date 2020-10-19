Полиция объяснила задержание в центре Казани семьи с малолетним ребенком

В итоге глава семейства оказался в камере административного заключения. Фото: Иван ВИСЛОВ

В прошедшую субботу, 17 октября, в центре Казани на улице Университетская полицейскими были задержаны супруги с малолетним ребенком. По словам, очевидцев семья прогуливалась там вечером и зашли в точку общепита, чтобы купить еды для ребенка, а уже на выходе их жестко задержала полиция.

В МВД Татарстана по данному факту уже провели служебную проверку. Так, по ее итогам правоохранителями было установлено, что нарядом ППС на улице был выявлен мужчина, который вел себя агрессивно по отношении к другим прохожим и громко ругался матом.

- На замечания полицейский мужчина никак не реагировал. Его решили доставить в отдел для разбирательства. Отца семейства предупредили о том, что к нему применят физическую силу, если он не выполнит законные требования правоохранителей, - объяснили в МВД Татарстана. - При задержании правонарушитель оказал активное сопротивление, нецензурно выражался в адрес правоохранителей, хватался за форму и причинил телесные повреждения одному из сотрудников. Находившаяся на месте происшествия супруга мужчины, несмотря на нахождение рядом малолетнего ребенка, также препятствовала работе полицейских, вела себя агрессивно, пыталась спровоцировать драку с сотрудниками.

В итоге всю семью доставили в отдел полиции «Япеево», где в отношении взрослых были составлены административные протоколы за мелкой хулиганство. Женщину с ребенком поле этого отпустили, а ее супруга сопроводили в камеру административного заключения.

К слову, сейчас еще проводится проверка, по результатам которой в следственный комитет будут переданы материалы для возбуждения уголовного дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».