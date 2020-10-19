Вывезены 4 100 кубометров грунта и мусора: на участке 2 этапа Большого Казанского кольца продолжаются земляные работы

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В столице Татарстана продолжается строительство 2 этапа Большого Казанского кольца (БКК), которое идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая протяженностью чуть более 1,2 километра вовсю идут земляные работы. На прошлой неделе оттуда, в частности, было вывезено 4 100 кубометров непригодного грунта и мусора. Завезено 200 тонн инертных материалов.

Кроме того, на очистных сооружениях завершают гидроизоляцию конструкций накопителя, монтируются пластиковые резервуары ливневых очистных сооружений. Так же за неделю было проложены 80 погонных метров труб ливневой канализации и 100 погонных метров труб водоснабжения. Сообщает Минтранс Татарстана.