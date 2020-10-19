В Казани в массовом ДТП один человек погиб и двое госпитализированы

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 октября в Казани на улице Тихорецкая произошло массовое ДТП. Там водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с другой иномаркой «Хендай Солярис». После удара «Шевроле» врезался в еще две машины - «Фольксваген Джетта» и «Ниссан Кашкай».

В результате аварии на месте от полученных травм скончался 38-летний пассажир «Шевроле». Еще два пассажира этой иномарки также получили травмы и были госпитализированы.

- Виновнику ДТП – водителю «Шевроле», который на момент аварии был пьян, а также водителю и пассажиру автомобиля «Ниссан» оказана медицинская помощь, - сообщили в МВД Татарстана.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято решение возбуждать или не возбуждать по факту данной аварии уголовное дело.