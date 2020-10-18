В Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Общее число погибших увеличилось до 98. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще два человека, заразившихся коронавирусом, скончались в Татарстане. По данным регионального оперштаба скончались 61-летний мужчина и 57-летняя женщина. Обоих пациентов госпитализировали со внебольничной вирусной пневмонией.

У обоих погибших выявили коронавирусную инфекцию в ходе лабораторного исследования и по итогам патолого-анатомической экспертизы. Таким образом, общее количество скончавшихся от коронавируса в Татарстане, по данным минздрава республики, составило 98 человек.