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Коронавирус Covid-19

В Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

57-летнюю женщину и 61-летнего мужчину госпитализировали со внебольничной пневмонией
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Общее число погибших увеличилось до 98.

Общее число погибших увеличилось до 98.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще два человека, заразившихся коронавирусом, скончались в Татарстане. По данным регионального оперштаба скончались 61-летний мужчина и 57-летняя женщина. Обоих пациентов госпитализировали со внебольничной вирусной пневмонией.

У обоих погибших выявили коронавирусную инфекцию в ходе лабораторного исследования и по итогам патолого-анатомической экспертизы. Таким образом, общее количество скончавшихся от коронавируса в Татарстане, по данным минздрава республики, составило 98 человек.