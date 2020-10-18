"Рано или поздно "Спартак" отсеется": Игрок "Рубина" назвал фаворита чемпионата России

Фото: ФК "Рубин".

Полузащитник "Рубина" Олег Шатов, который летом перебрался в казанский клуб из "Зенита", считает, что чемпионом России в нынешнем сезоне вновь станет клуб из Санкт-Петербурга. По его мнению, идущий на данный момент вровень с петербуржцами "Спартак" не сможет составить конкуренцию действующим чемпионам России.

- Для меня, как для бывшего зенитовца, "Спартак" — как красная тряпка. Я поставлю на то, что рано или поздно «Спартак» отсеется. И будет сиять сине-бело-голубой флаг. "Спартаку" будет тяжело. "Зенит" — команда опытная. Думаю, у Питера преимущество, - цитирует Шатова портал sport24.ru.