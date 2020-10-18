"Могу и напиться, но надо знать меру": Футболист "Рубина" рассказал, как пришел пьяным на тренировку

Фото: ФК "Анжи".

Полузащитник "Рубина" Олег Шатов рассказал о своем отношении к алкоголю. По его словам, он может себе позволить бокал вина или пива.

- Конечно. Я не скажу, что был пай-мальчиком. У меня есть вредные привычки, могу после игры позволить себе бокал вина или пива. Могу и напиться, но нужно знать меру, время и место. Я обычный человек. Мне хочется отдыхать, расслабляться, - цитирует полузащитника sport24.ru.

Была в карьере игрока и история, когда он пришел на тренировку в нетрезвом виде, но после того момента подобных ошибок не повторял.

- Я тогда играл в "Анжи". Был последний день сборов в Дубае, а с утра легкая тренировка, вот я позволил себе лишнего. Володя Габулов дал тогда мне ценный совет: "Ты можешь быстро закончить, не начав. Давай договоримся, что я первый и последний раз вижу тебя в нетрезвом виде на тренировке". Сейчас хочу сказать ему большое спасибо, что вовремя вразумил меня. В дальнейшем я не позволял себе такого, - рассказал Шатов.