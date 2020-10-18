"Рубин" на флажке подписал форварда "Монако"

Фото: пресс-служба ФК "Монако".

"Рубин" успел усилить состав до закрытия трансферного окна, которое захлопнулось в ночь на 18 октября. Состав казанского клуба пополнил форвард Кирилл Климов.

19-летний футболист начинал заниматься футболом в школе "Локомотива". Зимой 2019 года перебрался в бельгийский "Серкль-Брюгге", где играл за вторую команду. В августе прошлого года перебрался в молодежку "Монако".

19-летнего Климова уже заявили на сезон. За "Рубин" форвард будет играть под 13 номером. Отметим, что 18 лет назад ща казанский клуб играл отец Кирилла - Валерий Климов.