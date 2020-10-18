Отсутствие дождей и возгорание сухой травы: ульяновские спасатели объяснили резкий рост количества пожаров за неделю

Общее число пожаров в Ульяновске по сравнению с прошлым годом снизилось на треть. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 1 января по 16 октября 2020 года на территории города произошло 1165 пожаров, что на 508 случаев меньше аналогичного периода прошлого года. При этом, за последнюю неделю число пожаров увеличилось.

- При этом с 9 по 16 октября зарегистрировано 92 пожара вместо 14 в прошлом году. Резкий рост произошёл по причине длительного отсутствия дождей и многочисленных возгораний сухой листвы, травы и мусора. Такие пожары сегодня тушат в парках и лесных массивах, используя не только пожарные автомобили и муниципальную водовозную технику, но и ранцевые огнетушители, – отметил заместитель начальника МБУ «Управление гражданской защиты» Владимир Серов.

По информации МБУ «Управление гражданской защиты», с начала года в огне погибло 10 человек, среди которых не было несовершеннолетних, было травмировано 11, 61 человека удалось спасти.

Основными причинами возникновения пожаров остаются неосторожное обращение с огнём – 924 случаев (из-за неосторожности при курении их количество снизилось в 4,5 раза – со 139 до 30), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 104, печей – 32. В 48 случаях госпождознаватели установили, что причиной происшествия становился поджог.