Количество заболевших коронавирусом в Татарстане за сутки превысило 40 человек впервые с 1 июля

Фото: пресс-служба президента РТ.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Татарстан не исключение. Пусть цифры, по сравнению с другими регионами, не столь, казалось бы, серьезная, но заставляет задуматься. Так, впервые с 1 июля число заболевших коронавирусом татарстанцев превысило 40 человек. По данным на 18 октября, за сутки в регионе Covid-19 выявили у 41 человека.

По данным регионального оперштаба, 39 случаев коронавируса - контактные, оставшиеся 2 - завозные. Большинство заболевших - жители Казани. За сутки в столице Татарстана диагностировали у 25 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане выявили 7811 случаев коронавируса. Федеральный штаб сообщает, что в республике зафиксировано 100 смертей от Covid-19. В региональном оперштабе эту информацию пока не подтвердили.