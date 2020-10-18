Слуцкий пообещал отрубить ногу игроку "Рубина" за ошибку в игре с "Краснодаром"

Фото: ФК "Рубин".

После проигранного "Краснодару" матча наставник "Рубина" Леонид Слуцкий обрушился с критикой на игроков своей команды. В частности, досталось хорвату Бегичу. В дебюте второго тайма он решил показать свой дриблинг вблизи своей штрафной и потерял мяч. В итоге игрок "Краснодара" Ольссон забил второй гол в ворота "Рубина".

- Я не собираюсь оценивать здесь арбитра, я могу сказать, что центральному защитнику идти в обыгрыш на несколько соперников, находясь по существу последним на мяче, - это невероятная авантюра. Ну какие могут быть санкции? Ну отрубим ему одну ногу, дальше посмотрим, как он будет действовать, - заявил Слуцкий.

Напомним, что "Рубин" проиграл "Краснодару" 1:3. Впрочем, результат матча казанский клуб может опротестовать из-за ошибки арбитра.