Обещал обучить и помогать: Мошенник назвался брокером и лишил жительницу Татарстана миллиона

Пока вычислить злоумышленника не удалось. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

43-летняя жительница Альметьевска стала жертвой мошенников. Она поверила аферисту и лишилась более миллиона рублей.

В полиции заявительница рассказала, что в интернете обратила внимание на рекламу о новом виде быстрого заработка. Женщина прошла по ссылке, заполнила анкету и оставила свой номер телефона. Через неделю ей позвонил мужчина и представился брокером компании. Он предложил потерпевшей попробовать заработать на фондовой бирже, для этого необходимо было лишь приобрести иностранную валюту и заработать. Мошенник пообещал лично обучать, консультировать и полностью помогать работать на фондовом рынке.

- Далее лжеброкер посоветовал заявительнице установить специальную программу и внести небольшую сумму денег для приобретения валют и их раскрутки. Женщина внесла 15 тысяч рублей. Не понимая программ и системы работы на бирже, заявительница дала доступ к своему IP, чтобы выйти на площадку международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют. Потом она сообщила свои данные банковских карт, логины и пароли для входа в личный кабинет. Неизвестный не переставал общаться с женщиной все это время, каждый раз показывая сумму выигрыша на ставках. Женщина несколько раз вносила запрашиваемую сумму – для этого оформляла кредиты в банках. Таким образом, потерпевшая отдала неизвестным более 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

В итоге женщина поняла, что ее водят за нос и она обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.