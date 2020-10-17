В Татарстане займутся вопросом холодной еды в школах

В Кабмине республики готовы рассмотреть список школ, где детей кормят холодной едой.

Во время открытой линии вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и глава Минобразования республики Ильсур Хадиуллин пообщались с родителями учеников по вопросам горячего питания в школах.

Так, если раньше дети жаловались, что еда там бывает невкусной, то сейчас утверждают, что она еще и подается не горячей.

На что Лейла Фазлеева отметила, что это недопустимо и попросила направить перечень таких школ в Кабмин Татарстана. Также вице-премьер республики выразила уверенность, что глава регионального Минобразования Ильсур Хадиуллин проработает вопрос с холодной едой в образовательных учреждениях.

Кроме этого, родители в общении с чиновниками спрашивали – можно ли для младшеклассников заменить бесплатные вторые блюда на супы. На это Фазлеева отметила, что такие пожелания, конечно, приветствуются, но в вариант утвержденного меню супы пока не входят.