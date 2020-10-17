В Татарстане ожидается похолодание до -4 градусов

В начале следующей недели еще немного похолодает. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в это воскресенье, 18 октября, ночью температура воздуха будет в пределах от +1 до -4 градусов. Днем же ожидается от +7 до +12. При всем этом в республике дожди, в отдельных районах с мокрым снегом, пройдут в утренние часы. Ветер местами усилиться до 15-17 м/с.

Что же касается начала следующей недели, то, по предварительному прогнозу, в понедельник, 19 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в своих максимальных значениях будет от +7 до +12 градусов. А во вторник, 20 октября, еще немного похолодает – днем от +4 до +9. При этом сохранится лишь небольшая вероятность осадков.