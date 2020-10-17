В Ульяновской области из-за COVID-19 ввели новые ограничения для ТЦ и кафе

Противоэпидемические меры могут ужесточить и для других видов бизнеса. Фото: pixabay.com

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выложил в своем Инстаграме видеообращение к населению региона.

Он сообщил, что если за весь сентябрь коронавирусом в области заразились 3 300 человек, то только за две недели октября этот показатель уже равен 2 127 людям.

Морозов также объявил о введении в Ульяновской области новых ограничений для торговых центров, кафе и ресторанов.

- Я обращаю внимание всех представителей торговли, общественного питания. Коллеги, вы ответственны не только за здоровье ваших работников и клиентов, но и за будущее вашего бизнеса. Ведь если заражаемость примет лавинообразный характер, нам вновь придется идти на крайние меры и закрывать и торговые точки, и точки общепита. То же самое касается всех остальных видов бизнеса. В настоящее время мы приняли решение ограничить время работы организаций общепита, развлекательных центров до 23.00. При необходимости эти меры мы будем ужесточать, – отметил губернатор.

Кроме того, Морозов поручил усилить в области дезинфекцию мест массового скопления людей и транспорта. В свою очередь региональный Минтранс должен будет обеспечить врачей дополнительным транспортом для совершения выездов к пациентам. Также свои машины медкам передаст и ряд депутатов местного Законодательного собрания.

В медучреждениях в ближайшее время для «ковидных» больных развернут 250 дополнительных коек. Сейчас таковых в регионе развернуто 1 572 койки. В помощь действующим врачам направят ординаторов, медиков-старшекурсников и волонтеров.