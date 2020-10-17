В Набережных Челнах командира роты ДПС будут судить за то, что «отмазал» полицейского

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В конце мая этого года В Набережных Челнах местный командир 2 роты ДПС ГИБДД Татарстана получил сообщение о том, что подчиненный ему полицейский совершил ДТП – произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Чтобы не получить нагоняй от начальства за своего сотрудника, командир, по версии следствия, уговорил второго участника аварии – водителя-женщину, дать ложные показания по факту произошедшего и, по сути, взять всю вину на себя.

Когда все вскрылось, в отношении командира роты ДПС возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». По последней перед судом также ответит и женщина-водитель, которая оговорила себя. К слову, протоколы, составленные тогда на нее за совершение ДТП, уже аннулировали.

- Расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение по нему утверждено, все материалы направлены на рассмотрение в суд, - сообщили в прокуратуре Набережных Челнов.